Auffahrunfall am Ortseingang

Erheblicher Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Pfarrweisach. Gegen 8 Uhr passierte das Malheur an der Ortseinfahrt in Pfarrweisach (Richtung Bamberg). Eine 39-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf den Wagen einer 32-Jährigen auf, als diese auf der Straße wartete, um in die anliegende Bahnhofstraße abzubiegen. Offenbar aufgrund des zu geringen Abstandes zum vorderen Fahrzeug war der Bremsversuch der älteren Autofahrerin gescheitert, so dass das Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stillstand kam. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.