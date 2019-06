Im Bereich der Schlachthofkreuzung kam es am Mittwochmittag zu einem Auffahrunfall. Die Fahrerin eines BMW wollte von der Würzburger Straße nach rechts in den Ostring einbiegen, musste aber verkehrsbedingt anhalten. Der Mazda-Fahrer hinter ihr erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 4000 Euro. pol