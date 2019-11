Auffahrunfälle nach Wildschwein-Kollision

Ein Gesamtschaden von circa 10 000 Euro entstand am Mittwoch gegen 5.40 Uhr bei einem Wildunfall auf der Staatsstraße 2205 bei Wiesenfeld. Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem Seat Ibiza von Wiesenfeld in Richtung Coburg, als eine Wildschweinrotte die Straße querte. Eines der Wildschweine kollidierte mit dem Fahrzeug. In der Folge fuhren dann zwei weitere nachfolgende Pkw auf den verunfallten Ibiza auf. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.