Auffahrunfälle an Baustellenampel

An der Baustellenampel an der Lagerkreuzung ereigneten sich am Wochenende zwei Auffahrunfälle.

Am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich der erste von Untereschenbach in Richtung Hammelburg. Eine 58-jährige Volvo-Fahrerin bemerkte den bereits stehenden VW eines 20-jährigen aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf ihn auf. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Am Abend kam es an gleicher Stelle erneut zu einem Auffahrunfall. Ein 31-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf eine junge Seat-Fahrerin auf, die bereits wegen Rot hielt. Der Mann wurde laut Polizei durch die tiefstehende Sonne geblendet. Wiederum blieben die Beteiligten glücklicherweise unverletzt. Der Schaden beläuft sich bei diesem Zusammenstoß auf 2500 Euro. pol