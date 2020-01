Auffahrt auf die A 3 nicht möglich

Grünpflegearbeiten an der A 3 im Bereich der Anschlussstelle Pommersfelden erfordern heute und morgen die wechselweise Sperrung von einzelnen Fahrbeziehungen der Anschlussstelle. Das teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit. Heute von 8 bis 16 Uhr wird die Auffahrt auf die A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt, am Donnerstag, 16. Januar, von 8.30 bis 12 Uhr die Auffahrt auf die A 3 in Fahrtrichtung Würzburg.

In allen Fällen erfolgt die Umleitung über die temporär eingerichtete Route U 100 über die A 3 zu den nächstgelegenen Anschlussstellen Höchstadt- Nord bzw. Höchstadt-Ost und von dort wieder zurück zur Anschlussstelle Pommersfelden. Die durchgehenden Fahrstreifen der A 3 sowie alle anderen Verkehrsbeziehungen in der Anschlussstelle Pommersfelden sind durch die Grünpflegearbeiten nicht betroffen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Autobahndirektion bittet die Verkehrsteilnehmer für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen um Verständnis. red