Die 43-jährige Fahrerin eines blauen Skoda Fabia wollte am Dienstagnachmittag vom Seelacher Berg nach rechts auf die Fahrbahn der B 85 fahren. Als sie vorher verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ein bisher unbekannter Daimler-Fahrer auf ihr Fahrzeug auf. Anschließend fuhr der Unfallverursacher in Richtung Knellendorf davon. Am Skoda der Frau wurde die hintere Stoßstange leicht verkratzt und es entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro.