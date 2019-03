Auffahrer auf der Lauterer Höhe

Glücklicherweise nur geringer Sachschaden entstand am Donnerstag um 16.15 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Lauterer Höhe. Beim Abfahren von der Bundesstraße B 4 in Richtung Lauterer Straße musste eine 31-Jährige mit ihrem Ford verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf deren Pkw auf. Anstelle sich um die Schadensabwicklung zu kümmern, suchte der unbekannte Unfallverursacher das Weite. Er fuhr weiter über die Garden-City-Straße in Richtung Dörfles-Esbach. Die Coburger Polizeiinspektion sucht nun nach dem unbekannten Unfallverursacher. Sachdienliche Zeugenhinweise hierzu werden unter der Rufnummer 09561/645209 entgegengenommen. Ermittelt wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung. pol