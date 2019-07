Auffälliges Verhalten verrät Drogenkonsum

Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Höchstadt ist am Montag gegen 17 Uhr bei Mühlhausen ein BMW aus Österreich aufgefallen, der sich deutlich zurückfallen ließ, als er das Polizeifahrzeug erblickte. Daraufhin entschlossen sich die Beamten, das Fahrzeug und seine Insassen zu kontrollieren. Da den Polizisten aus dem Fahrzeug deutlicher Cannabisgeruch entgegenschlug, durchsuchten sie es. Dabei konnten sie unter dem Lenkrad zugriffsbereit ein Springmesser feststellen und Marihuana sicherstellen. Der Fahrer selbst stand offensichtlich unter Drogeneinfluss, was ein durchgeführter Drogentest bestätigte. Auch sein Mitfahrer war im Besitz von geringen Mengen Marihuana. Das Fahrzeug musste an Ort und Stelle stehen bleiben, den Fahrer erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern auch wegen Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss. Der Mitfahrer wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.