Auffälliges Verhalten macht Polizei stutzig

Als zwei Jugendliche am Freitag um 21 Uhr in der Bamberger Straße einen Streifenwagen bemerkten, benahmen sie sich merkwürdig und wollten sich flotten Schrittes davonmachen. Diese Verhalten machte wiederum die Beamten stutzig und sie kontrollierten die beiden. Einer der beiden 17-Jährigen hatte eine kleine Tüte mit einer Kleinstmenge Cannabis bei sich. Er gab an, dass er es am Bahnhof in Lichtenfels von einem großen Unbekannten erworben hätte, den er auch nicht näher beschreiben wollte. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass einer der beiden von der Polizei in Leipzig als Ausreißer ausgeschrieben ist. Der junge Mann wurde in einer Jugendeinrichtung im Landkreis Bamberg untergebracht, bevor er nach Leipzig überführt wird.