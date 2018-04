Auffälliger Radfahrer verweigert Alko-Test

Bei der Kontrolle eines Radfahrers am frühen Sonntagmorgen haben Beamte der Polizeiinspektion Forchheim alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt. Der Radfahrer war zuvor aufgefallen, weil er in Schlangenlinien auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in der Adenauerallee gefahren war. Der 53-jährige Radler gab der Streife gegenüber an, nicht geschlafen und die ganze Nacht durchgezecht zu haben. Weil der 53-Jährige einen Alkoholtest verweigerte, wurde er gleich zur Blutentnahme gebeten. Sein Fahrrad wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.