Forchheim 12.06.2019

Auffälliger Radfahrer mit 1,62 Promille

Am frühen Mittwochmorgen hat eine aufmerksame Zeugin in Forchheim einen Radfahrer mitgeteilt, der ohne Licht und in auffälliger Fahrweise in Richtung Innenstadt unterwegs war. Er konnte wenig später v...