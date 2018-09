Auffällige Bierflaschen im Auto: 1,94 Promille

Am Sonntagnachmittag hat ein Radfahrer in Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) einen augenscheinlich betrunkenen Autofahrer beobachtet. Dem Radler kam es seltsam vor, dass der Mann mehrere Bierflaschen neben sich im Auto stehen hatte. Die Polizei traf den 79-jährigen Fahrer und Halter des Fahrzeugs stark angetrunken zu Hause an. Er hatte einen Alkoholwert von 1,94 Promille. Mit einer Blutentnahme wird nun im Labor der Alkoholwert während der Autofahrt berechnet. Den Kalchreuther erwartet laut Polizei eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.