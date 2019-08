Gegen einen 28-jährigen Äthiopier laufen Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Asylgesetz. Der junge Mann war am Montagmorgen am Kronacher Bahnhof aus einer Lokalität verwiesen worden. Bei der Personenkontrolle wurde festgestellt, dass er eine räumliche Beschränkung, begrenzt auf das Stadtgebiet Bamberg, zu beachten hatte. An diese Anweisung hatte sich der Mann zum wiederholten Mal nicht gehalten und wird deshalb angezeigt.