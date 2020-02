Aufdringliche Handwerker unterwegs

Eine Anwohnerin aus dem Schulweg in Mühlhausen hat am Freitagvormittag der Höchstadter Polizei mitgeteilt, dass ihr in aufdringlicher Weise Dachsanierungsarbeiten angeboten wurden. Sie konnte die Arbeiter vertreiben und sich das Fahrzeugmodell und ein Teilkennzeichen notieren. Eine Streife machte den Transporter schließlich ausfindig und führte eine Kontrolle durch, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Es handelte sich um zwei rumänische Staatsangehörige, die ihre Tätigkeit einräumten. Einer von ihnen trug sogar eine Jacke mit einer Firmenaufschrift, die es gar nicht gibt. Beide waren nicht im Besitz der erforderlichen Reisegewerbekarte. Nach Rücksprache mit der Verfolgungsbehörde, dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt, wurde eine Geldbuße von mehreren Hundert Euro angeordnet. Das Geld mussten sie sofort bezahlen, da sie keinen Wohnsitz in Deutschland haben.

Ähnliche Fälle gemeldet

Gleich gelagerte Fälle wurden am Vortag in Höchstadt und am Freitag in Herzogenaurach gemeldet. Hier verlief die Fahndung erfolglos. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, auf solche Haustürgeschäfte einzugehen. In den meisten Fällen seien Betrüger am Werk, die für unsachgemäße Arbeiten völlig überteuerte Rechnungen stellen. pol