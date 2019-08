Aufbrüche von Autos verhindern

Aus aktuellem Anlass gibt die oberfränkische Polizei Tipps gegen Autoaufbrüche. So wurde am Montag auf einem Parkplatz in der Lossaustraße ein Pkw aufgebrochen. Im vergangenen Jahr erbeuteten die Täter laut Kriminalstatistik bei ihren mehr als 400 Autoaufbrüchen in Oberfranken Gegenstände im Gesamtwert von über 413 000 Euro.

Die Polizei rät deshalb: Schließen Sie stets Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen; lassen Sie nie den Autoschlüssel im Zündschloss stecken oder im Auto liegen. Sperren Sie Ihr Fahrzeug immer ab und lassen Sie das Lenkradschloss einrasten. Lassen Sie keine Wertsachen wie Taschen, Handy, Laptop, Kamera, und Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch die gängigen Verstecke sind den Tätern bekannt. Nehmen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät beim Verlassen des Fahrzeuges mit. Entfernen Sie auch die Halterung des Gerätes. Lassen Sie Ihre Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Sonst stehen möglicherweise Ihre eigenen vier Wände ebenfalls im Fokus der Täter. Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum mit. Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle beim Halten zu verhindern. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören und so das Verschließen verhindern. Aktivieren Sie alle eingebauten Sicherungssysteme. red