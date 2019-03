Aufbruchsgeschichte in Wort, Bild und Piano

Im Rahmen ihres Frühjahrsprogramms bieten die Städtische Volkshochschule und die Stadtbücherei Bad Kissingen am Donnerstag 28. März, den Vortrag "Gedanken verloren - Unthinking - Vom Analysten, der ging, um die Welt mit dem Herzen zu sehen", an. Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine Aufbruchsgeschichte in Worten, Fotografien und Pianoklängen. Beginn ist um 19 Uhr im katholischen Gemeindezentrum, Hartmannstraße 2. Referent ist Christof Jauernig aus Frankfurt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei oder an der Abendkasse. sek