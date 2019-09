Die KKV Merkuria lädt am Dienstag, 1. Oktober, um 19 Uhr zu einem Vortrag mit Diskussion zu dem Thema "Aufbruch oder Mangelverwaltung - Das neue Pastoralkonzept der Erzdiözese Bamberg" in das Restaurant "Brudermühle", Schranne 1, ein. Referent ist Jörg Dantscher SJ. Der langjährige Seelsorger in einer Pfarrei in Frankfurt setzt sich mit dem seit 1. September geltendem Konzept des Bistums auseinander. Eine Diskussion schließt sich an. red