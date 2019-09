Aufatmen in Steinfeld

Trinkwasserabnehmer des Ortsteils Steinfeld können aufatmen. Nach umfangreichen Wasseranalysen hat das Landratsamt Bamberg, Fachbereich Gesundheitswesen, die Nutzungsuntersagung für das Trinkwasser in der Wasserversorgung in Steinfeld ab sofort aufgehoben. Nach erfolgter Hydrantenspülung, Prüfung der Filteranlage und umfangreichen Wasseruntersuchungen gibt das Gesundheitsamt Entwarnung. Die Ergebnisse des Leitungswassers zeigen eine einwandfreie Trinkwasserqualität, heißt es in der Mitteilung. Die Gemeinde und das Gesundheitsamt arbeiten aber weiterhin mit Hochdruck an der Ursachenforschung für die Verunreinigung. Durch weitere Spülungen und Untersuchungen im Leitungsnetz kann es in den nächsten Wochen zu Unterbrechungen in der Wasserversorgung kommen. red