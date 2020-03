Aufatmen in Reundorf

Nach der Jahreshauptversammlung hatten die Mitglieder des SV Reundorf vor großen Herausforderungen gestanden. So war der Tagesordnungspunkt Neuwahlen ohne amtliches Ergebnis geblieben. Die Vorsitzenden Heinrich Rittmayer und Rainer Frauenknecht wollten ihre Ämter nicht mehr begleiten. Trotz einzelner Interessensbekundungen konnte kein Erster Vorsitzender gefunden werden. Die Folge war eine außerordentliche Hauptversammlung, in welcher nun ein erneuter Wahlgang angesetzt wurde. So berichtete der geschäftsführende Vorsitzende Heinrich Rittmayer über die zurückliegenden Wochen. Es habe sich vieles in Reundorf getan. "Dank engagierter Mitglieder wurde ein Konzept aufgestellt. Dadurch kann es gelingen, die Vereinsarbeit breiter aufzustellen und den Gaststättenbetrieb in Eigenverwaltung zu erhalten."

Lukas Frauenknecht wird zukünftig die Vermarktung der Fußball-Bundesliga und Champions-League übernehmen. Diese Spiele wird der Verein auch zukünftig auf einer Großbildleinwand in seiner Gaststätte zeigen. Durch den Vergnügungsausschuss wurde innerhalb kürzester Zeit ein Schafkopf-Rennen in Verbindung mit einer Kesselfleischverkostung organisiert, welches am 21. März im Sportheim stattfinden wird. Rittmayer überdachte seinen Entschluss, nicht mehr zur Wiederwahl antreten zu wollen. Er appellierte an die Mithilfe der Mitglieder, wenn das Sportheim unter der Federführung von Heike Salomon in Eigenregie weiterhin betrieben werden soll. Heike Salomon, Volker Zunner, Klaus Knoblach und Harry Spindler wurden neu in den Vorstand gewählt, Heinrich Rittmayer, Rainer Frauenknecht und Benedikt Rüb in ihren Ämtern bestätigt. Zukünftig wird Gabriele Münzel die Abteilung der Tennisspieler leiten. Der SV bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorständen Fabio Schleelein und Rudi Behr für ihre geleistete Arbeit in der zurückliegenden Amtszeit. red