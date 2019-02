Aufatmen beim TTC Wohlbach

Der Bann ist gebrochen. Nach zuletzt weniger erfreulichen Ergebnissen bestätigte der TTC Wohlbach am Samstagabend mit einem 6:3-Heimsieg gegen Post SV Mühlhausen II seine ansteigende Form in der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd und hält mit 13:15 Punkten den Anschluss ans Tabellenmittelfeld.

3. Bundesliga Süd Herren

TTC Wohlbach - Post-SV Mühlhausen II 6:3

Die Gäste waren in Bestbesetzung aufgelaufen. Ihre Nummer 1, Erik Schreyer, spielte auch im Einzel. Für ihn war es das sechste Spiel, in dem er im Einzel in der Mannschaft stand, ausgerechnet gegen Wohlbach war es das zweite Mal. Dies hatte der TTC Wohlbach im Sinne eines fairen Wettbewerbes im Vorfeld reklamiert, wurde aber von den Gästen ignoriert.

Die TTC-Herren ließen sich dadurch nicht beirren und gaben die beste Antwort, die man geben kann. Nach dem Motto "Jetzt erst recht" boten die Hausherren eine überzeugende Vorstellung. Allen voran der wiedergenesene Richard Vyborny, der alle seine Spiele gewann. Auch Grozdan Grozdanov konnte erstmals in dieser Saison beide Einzelspiele gewinnen.

Wohlbach hatte schon bei der Doppelaufstellung das richtige Händchen. Richard Vyborny und Michal Benes sollten keinesfalls gegen Erik Schreyer und Jakub Figel spielen. Das gelang, und so konnten beide relativ klar mit 3:1 gegen Benno Oehme und Andreas Wenzel den ersten Punkt für Wohlbach einfahren. Damit hatten Grozdan Grozdanov und Yevgeniy Christ automatisch das schwerere Los.

Nach 3:7 zwei Matchbälle

Doch sie spielten gut und gingen gegen Schreyer/Figel auch mit 2:1 in Führung. Im vierten Satz lagen sie schon 3:7 zurück und hatten dennoch zwei Matchbälle beim Stand von 10:9 und 11:10, die sie aber nicht nutzen. Im Entscheidungssatz das gleiche Bild: Sie lagen zurück und hatten bei 10:9 Matchball, verloren aber trotzdem. Dennoch gab es mit den 1:1 nach den Doppelspielen den erhofften Einstieg ins Spiel.

Jetzt musste aber im vorderen Paarkreuz gepunktet werden. Richard Vyborny musste gegen den 17-jährigen Oehme all seine Routine auspacken, um am Ende die Nase vorne zu haben. Vor allem wenn das Spiel offen wurde, machten ihm die schnellen Konter seines Gegners zu schaffen.

Benes verschoss drei Matchbälle

Parallel kämpfte Michal Benes gegen den raffiniert und ausgebufft spielenden Schreyer. Beim Stande von 2:1 und 10:7 im vierten Satz hatte Benes drei Matchbälle, um das Spiel zuzumachen. Es gelang ihm nicht, und Schreyer behielt auch im fünften die Oberhand. So stand es 2:2 statt eines möglichen 3:1 oder gar 4:0 vor der Pause, und alle hatten auch ein wenig Sorge, dass sich die vergebenen Chancen noch rächen werden. Das Team ließ sich aber nicht aus dem Konzept bringen. Grozdanov siegte nach vier ganz engen Sätzen im fünften gegen Gerhold klar mit 11:4. Dafür gewann Yevgeniy Christ gegen Figel nur den ersten Satz. Beim Stand von 3:3 war weiterhin alles offen, und alle waren gespannt, ob im Anschluss das vordere Paarkreuz die Zeichen auf Sieg stellte.

Das gelang überzeugend. Michal Benes feuerte in einem wahnsinnig schnellen Spiel Oehme regelrecht von der Platte. Richard Vyborny erteilte Schreyer eine Lektion in Cleverness. Beide gewannen 3:0 unter den tosendem Beifall der Zuschauer. Das 5:3 brachte die Gäste stark unter Druck, so dass Grozdanov gegen Figel mit 3:1 und auch Christ gegen Gerhold sogar 3:0 relativ leicht gewannen. Das letzte Spiel zählte nicht mehr, da vorher der 6:3-Sieg bereits feststand. Insgesamt ein verdienter Sieg für den TTC Wohlbach, der sogar noch deutlicher hätte ausfallen können. hb