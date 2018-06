Auf zur Krötental-Kerwa in Traindorf

wo



Die Feuerwehr Traindorf lädt ein zur Krötental-Kerwa von Freitag, 29. Juni, bis Montag, 2. Juli. Das Festprogramm beginnt am Freitag um 20 Uhr mit dem Bieranstich. Am Samstag geht das Fest am Abend weiter mit Livemusik mit Alleinunterhalter Josef Kamm. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit Frühschoppen, nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Musik machen die "Oberfranken-Rebellen". Der Festausklang findet am Montag bereits ab 11 Uhr mit Festbetrieb und Unterhaltungsmusik statt. An allen Tagen ist der Eintritt frei.