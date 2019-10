Auf Zeitreise mit offener Blende

Zu einer Bilderreise in die Vergangenheit Eberns entführte Steffen Schanz, der Vorsitzende des Foto-Creativ-Kreises in Ebern, die Besucher einer gut besuchten Veranstaltung in der Xaver-Mayr-Galerie in Ebern. Er zeigte Aufnahmen Eberner Originale und einen Audio-Visions-Vortrag über den "Alten Kufi". Zudem kürte er die Sieger der Foto-Rallye.

