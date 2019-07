Auf dem Zebrastreifen angefahren wurde eine Fußgängerin am Dienstag, gegen 10.30 Uhr. Eine Opel-Fahrerin fuhr die Von-Hessing-Straße in Richtung Postbank. Dabei übersah sie die Fußgängerin, die gerade den Zebrastreifen überqueren wollte und fuhr sie an. Die Frau stürzte und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand rund 1000 Euro Schaden. pol