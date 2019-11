Auf "Vorderfrau" aufgefahren

Auf der Autobahnausfahrt bei Oberthulba kam es am Donnerstag, gegen 13.55 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Eine 56-jährige Autofahrerin musste an der Einmündung zur St 2291 verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Fahrerin eines Pkw bemerkte das zu spät - und es krachte. Über die Schadenssumme macht die Polizei in ihrem Bericht keine Angabe. pol