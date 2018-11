Auf vielfältige Weise die Stadt erkunden

Besucher und interessierte Einwohner haben am Freitag, 23. November, um 20 Uhr die Gelegenheit, mit dem Nachtwächter die Stadt und ihre Geschichte zu erkunden. Die zirka 75-minütige Tour startet an der Tourist-Info Arkadenbau. Der Sterne-Gastronom Hermann Laudensack gibt am Samstag, 24. November, unterhaltsame Einblicke in Geschichte und Kochtöpfe. Beginn der etwa dreistündigen Tour ist um 11.30 Uhr am Rakoczy-Denkmal. Am Samstag, 24. November, heißt es dann: "Wo Kaiser, Fürsten war'n zum Kuren, wandeln wir auf deren Spuren!". Unter diesem Motto führt Grand Portier Udo

Dickhage durch die Stadt. Die ca. 90-minütige Tour startet um 11.45 Uhr an der Tourist-Info . Karten gibt es in der Tourist- Info Arkadenbau, Tel.. 0971/804 84 44 oder kissingen- ticket@badkissingen.de sek