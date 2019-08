Auf vielen Flüssen

Kürzlich feierte Lothar Krautheim im Pflegeheim Elisabeth seinen 90. Geburtstag. Der Lichtenfelser besuchte zunächst die Realschule in Lichtenfels und dann ein Gymnasium in Bamberg, ehe er an der TU München ein Studium als Bauingenieur erfolgreich abschloss. In der Folge arbeitete er bei einem Rosenheimer Bauunternehmen und später im Bereich der Schweizer und Deutschen Bundesbahn. Schließlich folgte er einem Ruf an die damalige Staatsbauschule Coburg, die 1963 zum Polytechnikum erweitert wurde, wo er den Fachbereich Tiefbau leitete. In der Folge der Errichtung der Fachhochschule wurde er zum Professor ernannt, wobei er zeitweise sogar das Amt des Vizepräsidenten ausübte.

Bis nach Aschaffenburg

Lothar Krautheim begeisterte sich von Kindheit an für das Bootfahren. Schon als Kleinkind nahm ihn sein Vater zum Lichtenfelser Ruderverein mit. Das Paddelboot hatte es ihm besonders angetan. So erinnerte er sich noch genau an seine erste Paddelbootfahrt auf dem Main mit seinem Freund im Alter von zehn Jahren, von der er so begeistert war, dass er davon träumte, einmal einen Fluss entlangzufahren. Dieser Traum sollte zehn Jahre später in Erfüllung gehen, als er nach einer zweiwöchigen Paddelboottour mainabwärts mit Freunden in Aschaffenburg ankam. Das Besondere an dieser Tour war aber, dass eine Begleiterin seine spätere Frau Irmgard Link war, die er 1956 heiratete und mit der er dann noch viele andere Flüsse mit dem Paddelboot befuhr. Aus der Ehe ging als einziges Kind die Tochter Ulrike hervor, die heute in Aschaffenburg wohnt.

Das Interesse von Lothar Krautheim galt aber nicht nur dem Paddeln, sondern auch dem Ruderverein Lichtenfels, dem er 1964 als aktives Mitglied beitrat und dem er von 1971 bis 1995 als Vorsitzender vorstand. Zudem betätigte er sich auf Bezirksebene als Schriftführer und Kassenprüfer sowie im Bayerischen Kanuverband als Mitglied der Spruch- und Schlichtungskammer. Von April 1974 bis zum 30. September 1977 war er als Nachrücker von Georg Wendler für die Freien Wähler im Stadtrat. Er ist auch noch Mitglied im Lions Club und bei der Abituria Germania. Seit April 2018 lebt Lothar Krautheim im Pflegeheim Elisabeth, in dem er sich sehr wohl fühlt. Sabine Rießner überbrachte die Glückwünsche der Stadt. thi