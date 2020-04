Auf uns wartet das Leben!

Die Botschaft der Auferweckung Jesu von den Toten klärt nichts, löst keine Probleme, beantwortet keine Fragen. Wie lange wir noch Ausgangsbeschränkungen hinnehmen müssen, werden Politiker entscheiden. Auf welche Weise Covid-19 bekämpft werden kann, müssen Ärztinnen erforschen. Warum so ein Virus entsteht und sich für uns Menschen dermaßen bedrohlich entwickelt, ist eine Frage für Biologen. Die Botschaft der Auferweckung Jesu von den Toten klärt hier nichts, löst keine Probleme, beantwortet keine Fragen.

Allerdings ist der Ruf "Christ ist erstanden" in diesen Tagen besonders notwendig. Er erzählt nämlich von den Möglichkeiten Gottes. Das neue Leben - von Corona gereinigt und von Leiden, Schmerzen, Depressionen, Ängsten, sogar von der Sterblichkeit befreit - das neue Leben kommt nicht aus der Welt, sondern in die Welt.

"Er ist auferstanden, er ist nicht hier". Ein junger Mann in einem langen weißen Gewand unterrichtet drei Frauen am Ostermorgen in Jesu Grab. Sehr zurückhaltend zeichnet ihn der Evangelist Markus. Gerade so irdisch, dass sie ihn vernehmen können, und doch so himmlisch, dass klar ist: Seine Botschaft kommt nicht aus der Welt, sondern in die Welt. Diese Botschaft ist in unseren Tagen besonders notwendig. Sie erzählt nämlich von den Möglichkeiten Gottes.

Die ersten Zeuginnen der Nachricht von Jesu Auferweckung zittern vor Entsetzen. Zu Recht. Jesu altes Leben ist am Kreuz gestorben. Das haben sie doch gesehen. Aber der Vater im Himmel reißt Jesus aus Grab und Tod heraus. Er stellt ihn in einem neuen Leben an seine Seite. Das lässt sich nicht aus unserer vertrauten Welt ableiten, begründen, erahnen. Das lässt sich auch nicht einfach so sehen.

Die drei Frauen am Grab erfahren die Möglichkeiten Gottes. Nicht nur der Tote ist verschwunden. Der Tod ist weg. Eine vollkommen unglaubliche Botschaft! Und zugleich hören wir sie als Nachricht, die das ganze Herz erfüllt. Die Welt, wie wir sie kennen, vergeht. Aber das Leben bleibt. Es bleibt, weil Gott seinen Sohn Jesus dem Tod entreißt, weil er ihn verwandelt und erneuert in der Kraft seiner Liebe.

Sie haben Zweifel? Das ist gut. Die Botschaft der Auferweckung Jesu von den Toten klärt nichts, löst keine Probleme, beantwortet keine Fragen. Sie lässt uns stutzen und aufhorchen. Sie weckt Erwartungen an die Möglichkeiten Gottes. Sie hält offen, dass diese Welt, ob mit oder ohne Corona, noch lange nicht alles ist. Die Osterbotschaft lautet in einem Satz: Auf uns wartet das Leben. Stefan Kirchberger ist Dekan in Coburg St. Moriz.