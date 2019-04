Auf und davon nach Parkrempler

Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstagabend am Fiat einer 32-Jährigen auf dem Parkplatz der HUK-Arena auf der Lauterer Höhe. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 1.30 Uhr, hatte eine Berlinerin ihren Fiat in einer Parklücke abgestellt. Das ein- oder ausparkende Fahrzeug neben ihr streifte die Fahrerseite des Kleinwagens und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Coburger Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen unbekannt.

Hinweise zu dem Unfallversucher nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Rufnummer 09561/645-209 entgegen. pol