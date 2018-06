Auf Umwegen in den Biergarten

Der Verein für Garten- und Landschaftspflege unternimmt am Sonntag, 24. Juni, eine Radtour zum Engelhards-Keller mit Einkehr und Kellerbesichtigung. Die Strecke führt über Niederau und Unterzettlitz. Treffpunkt ist um 16 Uhr Am Kirchplatz. Wer nicht Radfahren will, kann zum Keller nachkommen. red