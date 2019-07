Am Sonntagmittag ist auf dem Verkehrsübungsplatz Gosberg ein 15-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt worden. Bei Fahrübungen kam der Jugendliche zu Sturz und zog sich einer Fraktur des linken Unterschenkels zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Forchheim gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.