Auf Transporter aufgefahren

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch, gegen 11.20 Uhr, auf der Kreisstraße 12. Ein 67-Jähriger war mit seinem VW-Transporter von der B 287 kommend in Richtung Elfershausen unterwegs, als ein Ford-Fahrer auf das Heck des Transporters auffuhr, außerdem fuhr dieser noch ein Verkehrsschild um. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Ford entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro und am Transporter von ca. 5000 Euro. pol