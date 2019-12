Auf Tour durch den Aischgrund

Der Aischgrund hat viele Facetten: kulinarische Spezialitäten wie den Spiegelkarpfen ebenso wie landschaftliche Sehenswürdigkeiten wie die Weiher und Wiesen rund um die Aisch. Sie alle zeigt Christiane Kolbet mit Leonhard Thomann und Kutschfahrten Hock. Bereits seit 2015 ist sie Reiseführerin durch den Aischgrund, erzählt von der Zerstörung Höchstadts und der jüdischen Geschichte in Uehlfeld und Zeckern. "Die Leute lassen sich durchaus für den Aischgrund begeistern", erklärte sie bei der Vorstellung des neuen Wanderprogramms am Freitag.

Das Einzugsgebiet für die Führungen sei dabei mit den Jahren angewachsen. Mittlerweile kommen Menschen aus Nürnberg hierher, um den Erzählungen von Kolbet zu lauschen. Im Jahr 2019 zählte sie insgesamt rund 1500 Besucher, 80 Führungen veranstaltete sie. "Bis jetzt waren wir nur mit tollen Leuten unterwegs", lächelt Teichwirt Leonhard Thomann.

Besonders gut kommen bei den Besuchern die Führungen an, die auch zum Probieren einladen. "Die reine, klassische Stadtführung zieht nicht mehr so bei den Leuten", sagt Kolbet. Deswegen hat sie einige neue Touren mit fränkischem Essen geplant. "Mit dem Herrgott durch Dachsbach" heißt eine neue Route, die im Gasthaus "Brandenburger Adler" Station macht. Neu ist auch der Whisky-Walk durch Höchstadt, bei dem Kolbet mit dem Zigarrenhaus Riegler zusammenarbeitet. "Auf der Hälfte der Tour gehen wir erstmal schön ins Warme", freut sich die Gästeführerin. Doch nicht nur von außen dürfte es den Teilnehmern in der "Genuss-Lounge" warm werden, von innen sorgt Whisky für die nötige Wärme. Bereits am 24. Januar ist solch eine Tour durch Höchstadt geplant.

Beim Programm 2020 ist auch wieder Kutschfahrten Hock vertreten. Gemütlich können sich Interessierte beispielsweise mit Gästeführer Thomann durch das Weihergebiet bei Mohrhof fahren lassen. Neu ist die Mühlen-Tour durch den Aischgrund, bei der in sechs Stunden die Mühlen in der Umgebung abgefahren werden. Jeden ersten Freitagabend im Monat gibt es zusätzliche Kutschfahrten.

Die Touren mit Christiane Kolbet kosten pro Teilnehmer zwischen sechs und 49 Euro, für Gruppen sind sie jederzeit buchbar. Auch zahlreiche Vereine und Firmen durfte die Gästeführerin 2019 bei Führungen begrüßen: "Das sind oft auch Anlässe, bei denen es heißt: Wir wollen nicht nur essen." Denn der Aischgrund ist eben nicht nur Kulinarik, sondern noch viel mehr.