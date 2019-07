"Auf! Tanzen!" - vergnügt und fränkisch

Am Sonntag, 21. Juli, um 15 Uhr, laden der Bayerische Landesverein für Heimatpflege und die Evangelische Erwachsenenbildung (EEb) Bamberg unter dem Motto "Auf! Tanzen!" - zum vierten generationenübergreifenden Tanztermin nach Bamberg, Stephanshof, Martin-Luther-Saal ein. Menschen gemeinsam in Bewegung zu bringen soll dabei im Mittelpunkt stehen. Es werden Basistanzschritte sowie Grund-, Rund- und Figurentänze vermittelt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Tanzkurse sind ein Angebot, das besonders auch für Familien geeignet ist. Es verspricht viel Spaß, wenn sich die Enkel zusammen mit Eltern und Großeltern zu fränkischen Tänzen drehen. Weitere Termine sind am 15. September, 20. Oktober und 10. November. Die Nachmittage bauen nicht aufeinander auf und können daher auch einzeln besucht werden. Eine Teilnehmergebühr wird erhoben. red