Auf sudetendeutscher Spurensuche

In Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V. veranstaltet die Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Februar, eine Tagung zum Thema "Sudetendeutsche Spurensuche - Wie nachfolgende Generationen den Zugang zur Geschichte finden". Im Seminar wird versucht, über verschiedenste Zugänge, Methoden und Best-Practice-Beispiele Interesse an Historie zu wecken. Insbesondere jüngere Menschen sollen angesprochen werden, sich mit vorherigen Generationen zu beschäftigen. Die Tagung beginnt am Freitagabend um 18 Uhr und ist am folgenden Sonntag nach dem Mittagessen zu Ende. Anmeldungen sollen bis spätestens 5. Februar erfolgen an: "Der Heiligenhof", Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: 0971/714 747 oder per Mail an: hoertler@heiligenhof.de