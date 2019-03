Auf Streit mit Freundin, folgt K.o.-Schlag

In einem Tanzlokal in der Robert-Koch-Straße in Lichtenfels kam es am Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwischen dem Geschädigten und seiner Lebensgefährtin kam es zu einem verbalen Streit. Nachdem der Streit geklärt war, ging der Geschädigte mit einem Freund in die Bar. Dort angekommen erhielt der Geschädigte unvermittelt von einem Mann einen Faustschlag ins Gesicht. Der Geschädigte stürzte zu Boden. Die Gesichtsverletzung musste ambulant im Klinikum Lichtenfels versorgt werden. Warum der Mann zuschlug, muss noch ermittelt werden.