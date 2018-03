Bamberg 05.09.2017

Auf Stimmenfang im NetzAuf Stimmenfang im NetzAuf Stimmenfang im NetzAuf Stimmenfang im NetzAuf Stimmenfang im NetzAuf Stimmenfang im NetzAuf Stimmenfang im NetzAuf Stimmenfang im NetzAuf Stimmenfang im Netz

Das Internet spielt im Wahlkampf eine immer größere Rolle. Die Parteien erreichen über Facebook, Twitter und Co. viele potenzielle Wähler. Wie aktiv sind die Kandidaten aus dem Wahlkreis Bamberg/Forchheim in den sozialen Netzwerken?Das Internet spielt im Wahlkampf eine immer größere Rolle. Die Parteien erreichen über Facebook, Twitter und Co. viele potenzielle Wähler. Wie aktiv sind die Kandidaten aus dem Wahlkreis Bamberg/Forchheim in den sozialen Netzwerken?Das Internet spielt im Wahlkampf eine immer größere Rolle. Die Parteien erreichen über Facebook, Twitter und Co. viele potenzielle Wähler. Wie aktiv sind die Kandidaten aus dem Wahlkreis Bamberg/Forchheim in den sozialen Netzwerken?Das Internet spielt im Wahlkampf eine immer größere Rolle. Die Parteien erreichen über Facebook, Twitter und Co. viele potenzielle Wähler. Wie aktiv sind die Kandidaten aus dem Wahlkreis Bamberg/Forchheim in den sozialen Netzwerken?Das Internet spielt im Wahlkampf eine immer größere Rolle. Die Parteien erreichen über Facebook, Twitter und Co. viele potenzielle Wähler. Wie aktiv sind die Kandidaten aus dem Wahlkreis Bamberg/Forchheim in den sozialen Netzwerken?Das Internet spielt im Wahlkampf eine immer größere Rolle. Die Parteien erreichen über Facebook, Twitter und Co. viele potenzielle Wähler. Wie aktiv sind die Kandidaten aus dem Wahlkreis Bamberg/Forchheim in den sozialen Netzwerken?Das Internet spielt im Wahlkampf eine immer größere Rolle. Die Parteien erreichen über Facebook, Twitter und Co. viele potenzielle Wähler. Wie aktiv sind die Kandidaten aus dem Wahlkreis Bamberg/Forchheim in den sozialen Netzwerken?Das Internet spielt im Wahlkampf eine immer größere Rolle. Die Parteien erreichen über Facebook, Twitter und Co. viele potenzielle Wähler. Wie aktiv sind die Kandidaten aus dem Wahlkreis Bamberg/Forchheim in den sozialen Netzwerken?