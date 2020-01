Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren

An der Kreuzung Ostring und Kasernenstraße kam es am Donnerstagvormittag gegen 11.40 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 67-jähriger Opel-Fahrer wartete verkehrsbedingt an der Ampel, während ein 27-jähriger Fiat-Fahrer auf das stehende Fahrzeug auffuhr. Die Personalien wurden ausgetauscht. Insgesamt entstand am Pkw Opel ein Sachschaden von 500 Euro. pol