Auf stehendes Auto aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochnachmittag in der Kissinger Straße in Bad Brückenau. Ein älterer Herr aus der Umgebung fuhr mit seinem Opel Vectra von Römershag kommend stadteinwärts. Einen verkehrsbedingt an der Einmündung der Konrad-Zirkel-Straße wartenden Audi übersah er und fuhr auf das Heck des Wagens auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je 1500 Euro. pol