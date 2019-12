Auf Stauende aufgefahren

Am Freitagabend kam es in Fahrtrichtung Süden wegen hohen Fahrzeugaufkommens zu Stockungen im dichten Verkehr. Der 20-jährige Fahrer eines BMW hatte seine Geschwindigkeit der Situation nicht angepasst, erkannte die abbremsenden Fahrzeuge vor ihm zu spät und fuhr dem VW eines 32-Jährigen ins Heck. Der Schaden an beiden Pkw wird auf 3000 Euro geschätzt. pol