Auf Spurensuche mit "Sherlock Holz"

Der Wald, das Holz, die Natur und zwei Gärten stehen im Blickpunkt der kommenden Veranstaltungen des Umweltbildungszentrums in Oberschleichach. Das Ubiz bittet um Anmeldungen unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter Rufnummer 09529/92220. 1. "Buche, Eiche & Co. - Die Baumvielfalt im Steigerwald": Am Freitag, 9. August, um 17 Uhr nimmt Burkhard Rischen Interessenten auf eine Wanderung in den Steigerwald mit, zeigt dabei den Reichtum an Buchen und die breite Vielfalt an Baumarten. Er gibt Einblicke in die forstliche Bewirtschaftung des Waldes. Die Wanderung findet im Rahmen der BayernTourNatur in Kooperation mit den Bayerischen Staatsforsten statt. Treffpunkt ist Markertsgrün.

2. "Walddetektive - auf der Spur von Sherlock Holz": Katharina Schafhauser nimmt am Freitag, 16. August, von 10 bis 12 Uhr alle Walddetektive zwischen sechs und zehn Jahren mit auf eine spannende Schatzsuche: "Sherlock Holz" vergisst in seiner Waldhütte, die Tür zu schließen - nun ist seine Agentenkiste mit allen gesammelten Schätzen verschwunden! Jetzt braucht er viele Helfer, um den Spuren im Wald zu folgen und den Schatz wieder zu finden. Treffpunkt: Dorfplatz in Ibind. 3.

"Offene Gärten": In Hainert öffnet das Ehepaar Pecoraro-Schneider am Sonntag, 11. August, von 16 bis 17.30 Uhr seinen Garten. Am gleichen Tag ist auch der Barockgarten von Schloss Oberschwappach zu besichtigen (12.30 bis 14 Uhr). Treffpunkt ist die Kräuterstube/Wachhaus am Schloss. red