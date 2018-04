Auf Spurensuche im Wald

Nach Ostern fand auf Feuerstein eine Spurensuche der besonderen Art statt. Bei Frühlingswetter erforschten 20 Kinder im Alter zwischen drei und 14 Jahren gemeinsam mit ihren Großeltern die geheimnisvollen Spuren im und rund um den Wald. Begleitet wurden sie dabei von Forstoberinspektorin Rita Satzger des Forstrevieres Streitberg und ihrem Praktikanten Jonas Binder.

Die Veranstaltung lief im Rahmen der Großeltern-Enkelkinder-Tage der katholischen Landvolkbewegung in der katholischen Landvolkshochschule Feuerstein.



Alle Teilnehmer gleich begeistern

Eine besondere Herausforderung war dabei die Altersspreizung der Teilnehmer. Während die jüngsten Enkelkinder erst drei Jahre waren, konnten einige der Omas und Opas bis zu 70 Jahre Lebenserfahrung mit einbringen. Trotzdem waren alle Altersgruppen gleichermaßen von den Themen rund um Baumarten, Holznutzung und Tiere des Waldes begeistert. Für die Kinder standen vor allem anschauliche Aktivitäten, wie das Suchen und Bestimmen von Insekten und der anschließende Bau eines Insektenhotels, im Vordergrund.Generationenübergreifend stand die Herausforderung an, sich einen Baum zu suchen, der ähnlich alt ist, wie man selbst. Anschließend wurde über das Zählen von Jahresringen an benachbarten Baumstümpfen überprüft, ob das Alter richtig eingeschätzt wurde.

Forstoberinspektorin Rita Satzger war schließlich sehr zufrieden: "Es ist gelungen, sowohl die Großeltern als auch deren Enkel für Waldthemen zu interessieren und in gemeinsame Aktionen einzubinden." red