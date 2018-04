Auf Spielsachen verzichtet

"Spielsachen fasten" hieß es in der Löwenzahngruppe der Kindertagesstätte Pusteblume Gauaschach. Die Überlegungen, für einen begrenzten Zeitraum eine "spielzeugfreie Zeit" einzuführen, war schon eine ganze Weile präsent. Für Kinder ist es beinahe schon selbstverständlich, dass immer intaktes Spielzeug zur Verfügung steht. In der Fastenzeit kommt es aber darauf an, etwas wegzulassen, was einem sehr wichtig ist oder einem schwer fällt, darauf zu verzichten. Nun wurde also die Fastenzeit zum Anlass genommen, um mit den Kindern über die Spielsachen zu sprechen und sie zu fragen, ob sie auch mal darauf verzichten könnten. Es war schnell klar, dass das geht. Dann war der Tag gekommen und alle Spielsachen wurden in den Keller geräumt. Jedes Kind hat mitgeholfen. Ziel war es, den Kindern den Blick zu öffnen, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Und so sind ganz tolle Sachen entstanden. Die Kinder haben sich eine Ausstattung für die Puppenecke gebastelt und eine "Mäusevilla" gebaut.

Das Fazit in der Kindertagesstätte ist: In der ganzen Zeit gab es sehr wenig Streit. Die Kinder haben gelernt, dass man eine Idee zusammen mit anderen Kindern umsetzen kann. Sie haben auch gelernt, sich abzusprechen. red