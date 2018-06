Auf Schusters Rappen unterwegs

sek



Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt unternimmt am Sonntag, 1. Juli, eine Rundwanderung bei Bischofsheim in der Rhön. DieWanderstrecke beträgt etwa zehn Kilometer und hat leichte Steigungen. Eine Rucksackverpflegung wird empfohlen. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Parkplatz Oberes Tor in Münnerstadt, es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Der"Schlusshock" findet im Rent-amthof beim Zweigverein Bischofsheim statt. Interessierte sind willkommen. Die Führung übernimmt Wanderwart Waldemar Schmitt, Tel.: 09733/9420.