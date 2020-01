Auf Schusters Rappen ins neue Jahr

Die Neujahrswanderung in Bad Staffelstein findet am morgigen Sonntag, 5. Januar, statt. Treffpunkt der Teilnehmer ist um 11 Uhr am Stadtturm. Der Weg ist flach und etwa neun Kilometer lang. Er führt über Unterzettlitz, am Main und am Riedsee entlang, durch den Kurpark zurück in die Innenstadt zum Stadtturm. Die Teilnahme an der gemütlichen Wanderung ist für jedermann kostenlos. Die Neujahrswanderung dauert circa drei Stunden, einschließlich der Pausen. Weitere Informationen dazu sind unter der Rufnummer 0172/1402705 erhältlich. red