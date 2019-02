Auf Schusters Rappen den Kelten auf der Spur

Eine geführte Keltenwanderung (Keltenweg A - Teil 1) bietet am Samstag, 2. März, um 10 Uhr der Kur- und Tourismus-Service an. Vom Parkplatz an der R+V-Bank in Altenbanz führt die Wanderung über Voreichen zur Kulch (frühmittelalterliche Wallanlage), am Pflockerskreuz vorbei (alte Wegkreuzung zwischen Schönsreuth und Altenbanz) zur Roten Marter und weiter zur Steglitz. Vom Hügelgräberfeld von Stadel-Scheidecken geht es zurück nach Altenbanz. Die Länge der mittelschweren Wanderstrecke beträgt etwa zehn Kilometer. red