Auf schneeglatter Straße in die Leitplanke

Es schneit, und schon passiert ein Unfall: In der Nacht zum Donnerstag gegen 21.30 Uhr war ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem Weg von Hellingen nach Römershofen aufgrund der Schneeglätte und wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Mercedes blieb in der Leitplanke hängen. Sechs Leitplankenfelder wurden demoliert. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.