Auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell

Probleme bereitete der erste Schneefall dieses Winters den Verkehrsteilnehmern im Landkreis. Er führte am Mittwochabend zu zwei Verkehrsunfällen auf der A 70. Bei beiden Unfällen war nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen die Unfallursache. Ein 66-jähriger Hyundai-Fahrer geriet in Fahrtrichtung Bayreuth beim Überholen eines VW ins Schleudern und kollidierte seitlich mit diesem. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf 14 000 Euro. Kurze Zeit später kam ein VW-Fahrer in Fahrtrichtung Bamberg auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallt in die Mittelschutzplanke. Der Sachschaden wird hier auf 4000 Euro geschätzt.