Auf Schmuck abgesehen

Arm- und Ohrschmuck im Wert von 37,80 Euro wollten am Montag um 17 Uhr ein 21-Jähriger und ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Coburg in einem Bekleidungsgeschäft in der Spitalgasse stehlen. Dabei wurden sie allerdings von einem Angestellten auf frischer Tat erwischt, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Der Mitarbeiter konnte die Männer am Ausgang des Geschäftes stellen, dann rief er die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Ladendiebstahls geringwertiger Sachen. red