Auf regennasser Fahrbahn verunglückt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend um 22.15 Uhr. Der Fahrer eines Peugeot war auf der Kreisstraße KG 4 von Ebenhausen kommend in Richtung Ramsthal unterwegs, als dieser nach Polizeiangaben in einer langgezogenen Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verlor und schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei touchierte das Fahrzeug die angrenzende Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 41-Jährige konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien und wurde vorsorglich mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Bad Kissingen gebracht. Der Peugeot war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Ramsthal war ebenfalls mit ihren Einsatzkräften vor Ort und sperrte für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten die Kreisstraße. pol