Die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit der Diakonie Kulmbach (Kasa) veranstaltet am Dienstag, 4. Februar, wieder den beliebten Mittagstisch "Auf Rädern zum Essen" für ältere Menschen im evangelischen Gemeindehaus, Goethestraße 11a, in Kulmbach. Als Vorspeise gibt es Kressecremesuppe, das Hauptgericht ist Königsberger Klopse in Kapernsoße mit Kartoffelpüree und Salat, als Dessert wird Quarkcreme mit Früchten serviert.

Gegen einen geringen Beitrag kann auch ein Fahrdienst gestellt werden. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 31. Januar, in der Geschäftsstelle der Diakonie Kulmbach, Klostergasse 8 oder telefonisch unter der Nummer 09221/9292-0 möglich. red